Почему азербайджанцы массово едут в Игдыр?

Падение курса турецкой лиры привело к тому, что в братской Турции вырос курс многих иностранных валют, в том числе азербайджанского маната. В связи с этим в эти дни граждане Азербайджана массово совершают поездки в ближайший к азербайджано-турецкой границе город Игдыр для совершения покупок.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, азербайджанский манат за последний месяц вырос на 49 процентов по отношению к лире, и в настоящее время за 1 AZN в обменниках и банках дают 8 лир 16 куруш. Это дало для азербайджанцев возможность приобрести качественные турецкие товары за относительно небольшие деньги.