Почему азербайджанцы массово едут в Игдыр?
Падение курса турецкой лиры привело к тому, что в братской Турции вырос курс многих иностранных валют, в том числе азербайджанского маната. В связи с этим в эти дни граждане Азербайджана массово совершают поездки в ближайший к азербайджано-турецкой границе город Игдыр для совершения покупок.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, азербайджанский манат за последний месяц вырос на 49 процентов по отношению к лире, и в настоящее время за 1 AZN в обменниках и банках дают 8 лир 16 куруш. Это дало для азербайджанцев возможность приобрести качественные турецкие товары за относительно небольшие деньги.
Сообщается, что азербайджанцы либо на автобусах, либо на личных автомобилях отправляются из Нахчывана в Игдыр, который находится всего в часе езды от автономной республики, делают там покупки и возвращаются в тот же день домой. Многие покупатели из Азербайджана отмечают, что очень довольны тем, что им удается перед праздниками закупиться продуктами, одеждой и бытовыми товарами по низким ценам. Некоторые же утверждают, что несмотря на укрепление маната по отношению к лире, товары все еще для них стоят дорого. Оживление торговли за счет азербайджанцев радует и игдырских предпринимателей.
«На самом деле цены взлетели. Товар, который раньше продавался за 10 лир, теперь стоит 40. Турецкая лира подешевела по отношению к азербайджанскому манату, поэтому азербайджанцы могут позволить себе делать у нас большие покупки», - отмечает один из местных жителей.