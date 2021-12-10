Нефть уверенно дорожает
Цены на нефть продолжают расти в понедельник после максимального с августа подъема по итогам прошлой недели, передает Interfax.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $76,06 за баррель, что на $0,91 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $72,68 за баррель, что на $1,01 (1,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%.
"Цены на нефть существенно выросли за неделю, поскольку опасения, связанные с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", ослабли, в то время как экономические прогнозы на 2022 год остаются в основном неизменными", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Corp. Эд Мойя.