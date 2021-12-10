Нефть уверенно дорожает

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после максимального с августа подъема по итогам прошлой недели, передает Interfax.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $76,06 за баррель, что на $0,91 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $72,68 за баррель, что на $1,01 (1,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.