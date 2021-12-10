Юноша, напавший на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, скончался, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Утром 13 ноября местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

По уточненным данным, которые приводит информированный источник, пострадали шестеро детей. Им оказывается помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Собеседник агентства рассказал, что устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

Шесть детей получили травмы при взрыве в Серпуховском монастыре в Серпухове, госпитализация им не требуется, седьмой госпитализирован.