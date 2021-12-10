Устроивший взрыв в женском монастыре в России погиб ОБНОВЛЕНО
Юноша, напавший на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, скончался, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Утром 13 ноября местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.
По уточненным данным, которые приводит информированный источник, пострадали шестеро детей. Им оказывается помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.
Собеседник агентства рассказал, что устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.
Шесть детей получили травмы при взрыве в Серпуховском монастыре в Серпухове, госпитализация им не требуется, седьмой госпитализирован.
* * * 10:22
Мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство в женском монастыре в подмосковном Серпухове, пострадали два человека, сообщил "Интерфаксу" источник в скорой помощи.
"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", - сказал источник.
Пострадали два человека - мужчина и подросток. Им оказывают помощь медики скорой.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.