Трагедия в Гяндже: сын убил отца
В Гяндже сын убил отца, пишут местные СМИ.
Согласно информации, 10 декабря житель города Мухаммед Мамедов обратился в Управление полиции Низаминского района, сообщив о пропаже своего 58-летнего отца, страдавшего психическим расстройством.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Гянджи и Низаминского РУП, тело пропавшего обнаружили во дворе его собственного дома.
Было установлено, что Азада Мамедова задушил и закопал его сын Мухаммед Мамедов (1996).
В Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Мухаммед Мамедов задержан и привлечен к следствию. Расследование продолжается.