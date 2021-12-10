Американские военные намеренно били по гражданским в Сирии

Засекреченная американская спецгруппа в Сирии, координировавшая удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), зачастую предлагала сомнительные цели для военных, что приводило к жертвам среди мирного населения. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих представителей военных структур, а также разведки.

По данным источников, согласившихся говорить об отряде под названием Talon Anvil на условиях анонимности, подразделение пренебрегало нормами безопасности и не всегда тщательно проверяло полученную развединформацию о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков. Методы работы группы, действовавшей с 2014 по 2019 год, вызывали беспокойство у других военных и сотрудников ЦРУ. Жертвами ударов становились фермеры, дети и семьи, пытавшиеся укрыться от боевых действий.