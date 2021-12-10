Американские военные намеренно били по гражданским в Сирии
Засекреченная американская спецгруппа в Сирии, координировавшая удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), зачастую предлагала сомнительные цели для военных, что приводило к жертвам среди мирного населения. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих представителей военных структур, а также разведки.
По данным источников, согласившихся говорить об отряде под названием Talon Anvil на условиях анонимности, подразделение пренебрегало нормами безопасности и не всегда тщательно проверяло полученную развединформацию о расположении колонн, заминированных машин и командных центров боевиков. Методы работы группы, действовавшей с 2014 по 2019 год, вызывали беспокойство у других военных и сотрудников ЦРУ. Жертвами ударов становились фермеры, дети и семьи, пытавшиеся укрыться от боевых действий.
Отмечается, что в составе Talon Anvil действовали не более 20 человек, при координации подразделения могло быть выпущено около 112 тыс. ракет и бомб. Многие удары совершались не по поручению высокопоставленных военных, а по инициативе командующих спецназа низкого ранга в составе группы. Пилоты бомбардировщиков ВВС США иногда отказывались сбрасывать бомбы, поскольку считали, что Talon Anvil предлагает поразить сомнительные цели в густонаселенных районах.
По словам бывшего советника Госдепартамента и Пентагона Ларри Льюиса, число жертв среди гражданского населения в Сирии при проведении таких ударов в 10 раз превышало количество потерь при аналогичных операциях в Афганистане. Однако, как отмечается, командование игнорировало данные о росте числа жертв. Кроме того, деятельность группы была настолько засекречена, что официально ее не существовало.