Северная и Южная Корея готовятся объявить о конце войны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна готова вместе с Северной Кореей, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов, передает BBC.

«Мы надеемся, что переговоры будут начаты», — отметил Мун Чжэ Ин.

В сентябре 2021 года сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – отметила, что Пхеньян пойдет на диалог только в том случае, если США откажутся от «враждебной политики».

Отметим, что корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны.