Болельщики «Легии» напали на Махира Эмрели

После очередного поражения варшавской «Легии» в чемпионате Польши болельщики ворвались в клубный автобус команды и побили некоторых игроков. По сообщению польских СМИ, досталось и азербайджанскому форварду «Легии» Махиру Эмрели.

Хулиганы в масках перекрыли команде въезд на базу и забежали в автобус, чтобы поквитаться с футболистами за слабое выступление. Как пишут польские медиа, больше всего досталось легионерам – Махиру Эмрели, бразильцу Лукиньясу и португальцу Рафе Лопесу. Все трое сидели в передней части автобуса. Затем фанаты быстро скрылись, чтобы не попасться в руки полиции.

Мама Махира Эльнура Эмрели в беседе с местными СМИ сообщила, что с ее сыном все в порядке. Есть информация, что больше всех от нападения пострадал Лукиньяс. Жена бразильца написала в Твиттере, что «никогда не простит болельщиков за акт насилия в отношении ее мужа».

При этом, как отмечают польские медиа, Лукиньяс и Махир Эмрели меньше других футболистов «Легии» заслуживают порицания болельщиков.

Накануне варшавская команда проиграла в гостях со счетом 0:1 «Висле» из города Плоцк и занимает последнее, 18-е место в чемпионате.