МВД о массовом отравлении донером в Баку

В Управлении полиции Насиминского района проводится расследование в связи с массовым отравлением донером. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что по факту отравления назначена соответствующая экспертиза.

Напомним, что накануне в одном из ресторанов около торгового центра 28 Mall произошло массовое отравление донером. В Клинический медицинский центр с диагнозом отравление поступили 8 человек. В настоящее время состояние одного из них оценивается как среднетяжелое, остальных – критическое.