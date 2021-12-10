Британия призвала союзников искать альтернативы российскому газу

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передает Interfax.

Трасс планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансированию. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила министр.