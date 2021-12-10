Саркисян: Власти ищут посредников для нормализации отношений с Турцией

«Власти Армении отказываются от любых антитурецких процессов. Власти РА пустились в поиски посредников для нормализации отношений с Турцией». Об этом на своей странице в Facebook написал армянский политолог-международник Сурен Саркисян.

«Полагаю, вы заметили, что власти Армении не присоединяются ни к каким формальным или неформальным антитурецким платформам, международным альянсам или форматам. Именно в результате этого отказа власти РА пустились в поиски посредников для нормализации отношений с Турцией. Это реалии, которые нельзя отрицать.

Наибольшую обеспокоенность, однако, вызывает тот факт, что эти власти перестали каким-то образом сопротивляться, противодействовать и сдерживать (Countering) Турцию.