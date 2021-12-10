Теперь соки Jalə стали вкуснее и полезнее

Бренд Jalə («Жале»), на протяжении многих лет являвшийся лидером на рынке фруктовых соков Азербайджана, собирается вернуть себе былую популярность. Теперь покупатели видят на прилавках супермаркетов разнообразные соки Jalə в красочных упаковках с привлекательным новым дизайном и разного объема. А производители соков утверждают, что в последнее время изменились не только внешний вид и дизайн пакетов, но обновился и состав напитков Jalə, став более вкусным и полезным.

Начальник участка переработки Габалинского консервного завода, где производятся фруктовые соки бренда Jalə, Валех Овчиев в интервью журналистам рассказал о процессе изготовления этих соков, в том числе об условиях хранении сырья, методах обработки и других важных деталях изготовления вкусных напитков.

- Чем отличается новый вкус соков и нектаров Jalə? По каким свойствам Jalə теперь превосходит другую подобную продукцию?

- В отличие от других соков на рынке, в продукции Jalə больше натуральных фруктовых компонентов. А все потому, что мы увеличили содержание сухого вещества (фруктового концентрата, пюре), из которого он изготавливается. Это повышает вкусовые качества соков и способствует лучшей сохранности полезных элементов, витаминов, содержащихся в фруктах. Соки Jalə не содержат никаких химических добавок, подсластителей или красителей, а также консервантов. Нисколько не преувеличивая, можем заявить, что соки Jalə на 100 процентов состоят из натуральных фруктов. Мы даем полную гарантию качества производимой продукции.

- Из каких фруктов получают соки? В каких условиях осуществляются сбор и хранение плодов?

- Для производства наших соков используются только экологически чистые и качественные плоды. Каждый фрукт - как от местного населения, так и от компаний - принимается в свой сезон созревания. Например, как раз сейчас период приема гранатов, а скоро начнется сезон айвы. Полученные плоды сортируются с помощью специального оборудования по размеру, весу и цвету. Затем они отправляются на переработку и из них производят сокосодержащие напитки в соответствии с международными стандартами. Полученная консистенция вещества похожа на твердый мед или черную патоку (мелассу). Свободная вода внутри плодов выпаривается и хранится в специальных емкостях по 200-250 кг при необходимой температуре. Так что при производстве сока из фруктового вещества его изначальный состав остается на 100% натуральным.

Следует также отметить, что не все фруктовые соки хранятся в одном месте и при одной и той же температуре, потому что каждый фрукт имеет свои особые условия хранения, специальные температурные требования для сохранности витаминов. Если персики можно хранить при температуре +5 градусов по Цельсию, то гранаты должны храниться при температуре -18 градусов по Цельсию, чтобы не потерять свои свойства и цвет. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что наши продукты являются органическими и очень полезными для здоровья человека. Кроме того, эта продукция долговечна, потому что упакована должным образом.

- То есть качество фруктовых соков зависит и от технологии упаковки, используемой при их производстве? Как это делается на Габалинском консервном заводе?

- Габалинский консервный завод, где производятся соки Jalə, является одним из самых современных предприятий подобного рода на Южном Кавказе. Продукция этого завода реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в США, Грецию, Германию, Россию, Украину, Китай, Японию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны. Наше предприятие, выпускающее около 100 наименований продукции, оснащено новейшим технологическим оборудованием итальянской компании Padovan, а также шведской компании Tetra Pak. Мы используем современную систему программирования и управления линией разлива Tetra Pak, компании номер один в мире в области упаковки жидких пищевых продуктов.

Сейчас Габалинский консервный завод способен перерабатывать 300 тысяч тонн фруктов в год, производить 210 тысяч тонн фруктовых соков. Вся наша продукция имеет международные сертификаты качества.

- Сколько видов соков и нектаров Jalə производится в настоящее время? Какие еще инновации предполагаются в будущем?

- В самом начале своей деятельности Габалинский консервный завод занимался исключительно производством фруктовых соков и нектаров в бутылках. В настоящее время на заводе наряду с фруктовыми соками в (стеклянных) бутылках производятся соки в упаковках Tetra Pak. Мы выяснили самые популярные у людей вкусы – и теперь представляем соки и нектары яблок, ананасов, персиков, апельсинов, вишен и других фруктов, поливитаминный напиток из нескольких фруктов и томатный сок. Сейчас под торговой маркой Jalə выпускаются соки из 7 видов фруктов - в 1-литровых и 200-миллилитровых бутылках. В ближайшие годы планируем еще больше расширить ассортимент.

Хочется еще раз отметить, что по сравнению с другими марками соки Jalə более натуральные, а состав более «фруктовый». Мы не добавляем в соки химических подсластителей, предпочитаем сохранять их натуральность, предлагать населению более здоровую и полезную продукцию.