Азербайджанка вошла в число «100 самых красивых лиц 2021 года»
Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе Eurovision 2021 певица Самира Эфенди (Efendi) попала в список «100 самых красивых лиц 2021 года» по версии развлекательной платформы TC Candler.
Каждый год начиная с 1990-го развлекательный сайт TC Candler выпускает свой рейтинг «The 100 Most Beautiful Faces». Несмотря на то, что эти рейтинги всегда подвергались критике и оспаривались, они по-прежнему невероятно популярны и привлекают из года в год внимание во всем мире.