Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония награждения лучших спортсменов и спортивных деятелей 2021 года, традиционно организуемая Центром спортивных исследований.

При помощи голосования, в котором участвовали спортивные журналисты 55 азербайджанских СМИ, в том числе и haqqin.az, были определены лучшие в семи номинациях – «Спортивный деятель года», «Спортсмен года», «Футболист года», «Иностранный футболист года», «Команда года», «Тренер года» и «Спортивное соревнование года».

В итоге победителями стали президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов («Спортивный деятель года»), футбольный Евро-2020 («Спортивное соревнование года»), чемпионка мира и Европы этого года, серебряный призер Олимпиады в Токио каратистка Ирина Зарецкая («Спортсмен года»), футболист «Карабаха» Абделла Зубир («Иностранный футболист года»), футболист «Нефтчи» Эмин Махмудов («Футболист года»), футбольный клуб «Карабах» («Команда года») и главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов («Тренер года»).

Мероприятие вступительной речью открыл глава Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов. Далее перед публикой выступили глава Бакинского управления по делам молодежи и спорта Рагиф Аббасов, пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Хазар Исаев, президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, главный тренер футбольного клуба «Зиря», экс-капитан сборной Азербайджана и «Карабаха» Рашад Садыхов, президент «Нефтчи» Кямран Гулиев, президент «Карабаха» Тахир Гезяль и другие.

Своими впечатлениями поделились и победители. Глава Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов заявил, что этот успех – заслуга всей команды НПК.

«Действительно мы показали в Токио фантастические результаты. Впервые сборная Азербайджана попала в десятку лучших. Но это одновременно и большая ответственность. На Паралимпиаде-2024 в Париже от нас будут ждать как минимум повторения результатов в Токио. Постараемся оправдать надежды».

Французский легионер «Карабаха» Абделла Зубир рассказал о голе, который он забил в недавнем матче Лиги конференций со швейцарским «Базелем», но который почему-то не был засчитан хорватским арбитром Франом Йовичем.

«В тот момент я был в замешательстве. Пытался понять, что происходит. Если главный судья не увидел, то лайнсмен должен был подсказать. Если ни один из арбитров не увидел этот момент, то это несправедливо. Неважно, кто будет нашим соперником в плей-офф. Главное, чтобы мы прошли в следующий раунд».

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отметил, что после освобождения оккупированных территорий команда стала играть с еще большим рвением.