Выступающий в Украине форвард «милли» продолжит карьеру в «Карабахе»

Форвард украинского футбольного клуба «Минай» Рустам Ахмедзаде продолжит карьеру в Азербайджане, сообщает UA-Футбол.

Нападающий «милли» договорился с агдамским «Карабахом». В связи с этим 21-летний Ахмедзаде не принял участие в матче минувшего 18-го тура премьер-лиги Украины.

Согласно информации, форвард уже попрощался с командой и вскоре присоединится к агдамскому клубу.

Отметим, что контракт Ахмедзаде с «Минаем» был рассчитан до лета 2024 года.