Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Это первый в истории визит израильского лидера в эту страну, передает Al Arabiya.

В президентском терминале международного аэропорта Абу-Даби его встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заин Ан-Нахайян.

«Какой замечательный прием! Я очень рад быть здесь в рамках первого официального визита израильского лидера в ОАЭ. Мы надеемся на укрепление отношений», - сказал глава израильского правительства.