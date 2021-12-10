Впервые в истории: премьер-министр Израиля в ОАЭ фото
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Это первый в истории визит израильского лидера в эту страну, передает Al Arabiya.
В президентском терминале международного аэропорта Абу-Даби его встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заин Ан-Нахайян.
«Какой замечательный прием! Я очень рад быть здесь в рамках первого официального визита израильского лидера в ОАЭ. Мы надеемся на укрепление отношений», - сказал глава израильского правительства.
Затем Нафтали Беннет встретился с наследным принцем Абу-Даби - фактическим лидером ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заид Ан-Нахайяном в его частном дворце.
«На мой взгляд, это новая реальность, свидетелем которой является регион, и мы будем вместе работать, чтобы обеспечить лучшее будущее для наших детей», - сказал Беннет, добавив, что объем взаимной торговли между Израилем и ОАЭ за несколько месяцев значительно вырос и имеет безграничные возможности для развития в будущем.
«Израиль, как и ОАЭ, является региональным центром торговли. Наше сотрудничество открывает беспрецедентные экономические возможности не только для нас, но и для большего числа стран региона», - подчеркнул премьер-министр.
Израильские СМИ отмечают, что в рамках визита Беннет также встретится с министрами технологий и транспорта ОАЭ.
Напомним, Нафтали Беннет стал первым премьер-министром в истории Израиля, посетившим ОАЭ. Ранее в июне 2021 года глава МИД страны Яир Лапид совершил первый визит высокопоставленного официального лица Израиля в Эмираты, открыв посольство в Абу-Даби и консульство в Дубае.