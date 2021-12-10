Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник без обсуждения приняли решение о введения санкций против частной военной компании "Вагнер" и против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Санкции против группы "Вагнер" утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня", - сообщил дипломат.