Столкновение двух кораблей угрожает Балтийскому морю

Топливо вытекает с датского грузового корабля, который перевернулся в Балтийском море после столкновения с британским судном, сообщает портал Nordic News со ссылкой на шведские СМИ.

Перевернувшийся корабль оттянут буксиром к берегу из-за утечки топлива, пишет РИА Новости.

Два судна, британское и датское, столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно Karin Hoej перевернулось и находится на плаву в таком состоянии. При этом два человека оказались в воде и пропали без вести. Для их поиска используются 8 лодок и один вертолет.