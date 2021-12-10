Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу «Карабах».

Согласно распоряжению, в связи с успешным участием в групповом туре Лиги конференций УЕФА и завоеванием путевки в очередной тур из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 года Резервного фонда президента Азербайджана футбольному клубу «Карабах» выделяется пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие задачи, вытекающие из этого распоряжения.