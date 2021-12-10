С начала года в разные регионы России приехали около 200 тысяч граждан Азербайджана, сообщает МВД России.

Согласно статистике минстерства, трудовые мигранты из Узбекистана стали первой по численности группой среди иностранцев, приехавших на заработки в Россию в 2021 году.

За первые девять месяцев года в Россию приехали свыше 3 миллионов граждан Узбекистана.