Сколько граждан Азербайджана уехали в Россию на заработки в 2021 году
С начала года в разные регионы России приехали около 200 тысяч граждан Азербайджана, сообщает МВД России.
Согласно статистике минстерства, трудовые мигранты из Узбекистана стали первой по численности группой среди иностранцев, приехавших на заработки в Россию в 2021 году.
За первые девять месяцев года в Россию приехали свыше 3 миллионов граждан Узбекистана.
Второе место среди трудовых мигрантов в России заняли таджики. В этом году в Россию на заработки приехали почти 1,6 миллиона граждан Таджикистана. Третье место досталось Кыргызстану, из которого в Россию приехали более 600 тысяч граждан.
Из Армении в Россию на заработки приехали почти 300 тысяч человек.