Скончался известный азербайджанский борец и тренер

Ягубов неоднократно становился чемпионом Азербайджана и призером чемпионатов СССР по греко-римской борьбе. Был удостоен почетных званий "Мастер спорта", "Отличник народного просвещения СССР", "Почетный работник физической культуры и спорта". Как тренер воспитал плеяду мастеров спорта.

Ушел из жизни известный азербайджанский борец, тренер, заслуженный деятель физической культуры и спорта Джамал Ягубов в возрасте 89 лет.

В 1975-1980 годах заведовал кафедрой борьбы и ее методики Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, в 1981-1986 - был деканом спортивного факультета, а в 1987-1992 - проректором по спортивной работе вуза. Долгое время работал доцентом кафедры борьбы и ее методики. Более 30 лет занимался научно-педагогической деятельностью, был организатором спортивных и учебных мероприятий, членом Исполнительного комитета Федерации борьбы и Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана.

Распоряжением президента Азербайджана от 29 декабря 2010 года удостоен почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта".