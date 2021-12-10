В Азербайджане запретят деятельность ряда объектов после 23:00
В Азербайджане объекты общественного назначения, находящиеся в подвалах жилых домов, отныне не смогут функционировать после 23:00.
Данный запрет отражен в своде правил «Жилые здания. Нормы проектирования», который утвержден коллегией Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
Согласно новым нормам, допускается размещение объектов общественного назначения в цокольном, подвальном, на первом и втором этажах жилых зданий, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на людей. К таким объектам относятся: специализированные магазины по продаже химических и других изделий, которые в процессе эксплуатации могут загрязнять жилую территорию и окружающую среду, магазины, продающие взрыво- и пожароопасные вещества и материалы, синтетические ковровые изделия, автомобильные шины, специализированные рыбные магазины, а также склады различного назначения, в том числе оптовые и все предприятия и магазины с графиком работы после 23:00.