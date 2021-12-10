Украинский генерал: Российские военные могут дойти до Киева и захватить его всего за 6 часов

Российские военные могут дойти до Киева и захватить его всего за шесть часов в случае эскалации, заявил "Украине 24" заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

По его словам, первой задачей у россиян будет напугать руководство страны.

"От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", – сказал Кривонос.