"То, что генпрокурор РА любит играть на барабане под турецкие мелизмы еще раз свидетельствует о протурецкой позиции этих властей". Об этом на пресс-конференции сказал психолог Мирдат Мадатян, касаясь появившегося в интернете видеоматериала, на котором генеральный прокурор Артур Давтян играет на барабане под турецкую музыку.

"Представители этой власти так и не поняли важности занимаемых ими должностей. От Артура Давтяна это ожидаемо, а Никол Пашинян может играть на зурне на свадьбе, от них все можно ожидать», - цитирует слова Мадатяна YerevanToday.