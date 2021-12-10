В Баку карманница украла у пассажирки деньги и золото на 18 тыс. манатов ВИДЕО
Сотрудники Главного управления полиции города Баку провели очередную операцию, в результате которой задержаны и привлечены к ответственности подозреваемые в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Установлено, что задержанная Халида Гусейнова похитила сумку пассажирки в автобусе, следовавшем по маршруту №113. Из сумки были похищены около 3 тысяч манатов, золотые украшения на сумму 15 тысяч манатов и другие личные вещи.
В своих показаниях Халида Гусейнова заявила, что продала украденное золото в Агдашском районе, где она сама проживает.
Сотрудники Главного управления также задержали Фарида Сафарова и Эльчина Гаджиева, которые также занимались карманными кражами в автобусах на территории Наримановского и Насиминского районов. Установлено, что они похищали мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи пассажиров общественного транспорта.
Преступления Х.Гусейновой, Ф.Сафарова и Э.Гаджиева были зафиксированы камерами видеонаблюдения.