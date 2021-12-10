Сотрудники Главного управления полиции города Баку провели очередную операцию, в результате которой задержаны и привлечены к ответственности подозреваемые в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Установлено, что задержанная Халида Гусейнова похитила сумку пассажирки в автобусе, следовавшем по маршруту №113. Из сумки были похищены около 3 тысяч манатов, золотые украшения на сумму 15 тысяч манатов и другие личные вещи.