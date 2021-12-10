На Expo 2020 в Дубае презентованы аграрные возможности Азербайджана на освобожденных территориях

В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза, должностные лица посольства и генерального консульства Азербайджана в ОАЭ, торговый представитель Азербайджанской Республики в Дубае, а также представители иностранных компаний.

Выступившие на мероприятии председатель Агентства аграрных услуг при Минсельхозе Мирза Алиев и советник посла Азербайджана в ОАЭ Джавид Мусаев проинформировали собравшихся об инвестиционных возможностях аграрного сектора в Азербайджане. Наша делегация выступила с презентацией ведущих направлений и потенциальных проектов для инвестиций в сельскохозяйственный сектор на освобожденных от оккупации территориях, реализуемого в Карабахе проекта «Умное село» и проделанной в этой сфере работе, а также внедренной в стране информационной системы «Электронное сельское хозяйство» (ИСЭСХ). В рамках мероприятия транслировались видеоролики о проекте «Умное село» и ИСЭСХ.

После презентации были даны ответы на вопросы участников. Иностранным предпринимателям и представителям частного сектора была предоставлена информация о благоприятных инвестиционных возможностях для развития сельского хозяйства в Азербайджане.

Мероприятие продолжилось деловыми встречами между представителями государственного и частного секторов двух государств.