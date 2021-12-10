Гурбан Гурбанов о встрече с Ильхамом Алиевым: «Президент разбирается во всех футбольных мелочах, знает каждую деталь…»

«Благодарю господина президента за то, что, как всегда, высоко ценит нашу команду. После таких встреч вера в себя у команды становится еще сильнее. Мы в третий раз были на приеме у главы государства. В очередной раз увидели любовь к футболу и патриотизм президента. Ильхам Алиев всегда в жесткой форме реагировал на несправедливость в отношении нашего народа. И сегодня он также жестко выразил свою позицию по поводу судейства. Можно сказать, что он разбирается во всех мелочах, знает каждую деталь. Это продемонстрировало то, что он смотрит наши матчи, интересуется…

Это была очень ценная встреча. Все были очень довольны. Такие встречи, как я уже не раз говорил, побуждают нас быть еще более ответственными, еще более внимательными, так как президент смотрит все наши матчи и ценит нас. Мы должны быть еще более внимательными и трудолюбивыми. Нет лучше награды, когда ты видишь, что тебя ценят».

Напомним, в ходе сегодняшней встречи Ильхам Алиев назвал действия хорватского арбитра не ошибкой, а несправедливостью.

«Этот позорный случай нельзя назвать ошибкой. И это уже не в первый раз, когда «Карабах» в еврокубках сталкивается с открытой несправедливостью. Мы и раньше это видели. В 2014 году в решающей игре судья не засчитал чистый гол, и команда не пробилась в следующий этап. К сожалению, эта позорная традиция в Европе продолжается. На этот раз хорватский судья Йович не засчитал абсолютно чистый гол, который видели все болельщики и телезрители», - заявил, в частности, президент.