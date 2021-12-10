Глава Евросовета Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении - Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита «Восточного партнерства», который пройдет в европейской столице 15 декабря, передает ТАСС.

«Председатель Евросовета проведет завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу», - сказал он.

По словам дипломата, цель предстоящей встречи - помочь этим двум странам наладить прямой контакт и улучшить отношения. "Мы работаем усердно с Арменией и Азербайджаном, чтобы повысить уровень доверия между ними, основываясь на очень успешном установлении прямой коммуникации министрами обороны двух стран, которая была установлена несколько недель назад", - добавил он.

Ожидается, что по итогам трехсторонней встречи будет обнародовано совместное заявление.