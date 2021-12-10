Редакция американского журнала Time назвала победителя в номинации «Человек года» в 2021 году. Им стал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает Rtvi.

В этот раз на звание «Человек года» по версии Time претендовали 54 кандидата. Помимо Маска в списке претендентов оказались главы государств, общественные организации, политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций. В частности, в перечень кандидатов вошли президент России Владимир Путин, оппозиционный политик Алексей Навальный, американский лидер Джо Байден, певица Бритни Спирс, экоактивистка Грета Тунберг и другие.