Time назвал «Человека года» ФОТО
Редакция американского журнала Time назвала победителя в номинации «Человек года» в 2021 году. Им стал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает Rtvi.
В этот раз на звание «Человек года» по версии Time претендовали 54 кандидата. Помимо Маска в списке претендентов оказались главы государств, общественные организации, политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций. В частности, в перечень кандидатов вошли президент России Владимир Путин, оппозиционный политик Алексей Навальный, американский лидер Джо Байден, певица Бритни Спирс, экоактивистка Грета Тунберг и другие.
Ранее «человека 2021 года» по версии Time выбрали читатели журнала. Больше всего голосов было отдано за президента Бразилии Жаира Болсонару – он набрал 24% из более чем 9 млн голосов. На сайте журнала бразильский президент описан как спорный лидер, которому пришлось столкнуться с неодобрением, вызванным его отношением к коронавирусу и к вакцине. Так, еще этой осенью Болсонару подвергся критике со стороны Верховного суда Бразилии за комментарии, в которых он утверждал, что вакцина от коронавируса увеличивает вероятность заражения СПИДом.
На втором месте оказался бывший президент США Дональд Трамп, набравший 9% голосов. Замкнули тройку ведущие медицинские работники, которые в этом году боролись с пандемией коронавируса. За них свои голоса отдали 6,3 % пользователей. Четвертое место с 6% голосов занял Алексей Навальный.