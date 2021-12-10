Армяне, потерпевшие поражение на поле боя в Карабахе, продолжают совершать провокационные действия против Азербайджана. Очередным недостойным поступком отличилась армянская футбольная команда, сообщает Аhaber.

Команда любительской лиги, играющая в городе Ходжавенд, где временно размещен российский миротворческий контингент, вышла на поле, наступая на азербайджанский флаг.

Но на этом армянские футболисты не успокоились. Один из «спортсменов» плюнул на азербайджанский флаг.

Свою провокацию армяне засняли на камеры и выложили в сеть.