Шурина Пашиняна вызвали в СНБ
Депутата Национального собрания от правящей фракции Армении «Гражданский договор», шурина Никола Пашиняна Грачья Акопяна вызвали в Службу национальной безопасности после недавней драки в здании парламента, передает Спутник.
Отмечается, что сам Акопян подтвердил информацию, но при этом затруднился сказать, в каком статусе его вызвали в силовую структуру – свидетеля или подозреваемого. Комментировать драку парламентарий не пожелал, заявив, что ему нечего добавить к уже сказанному.