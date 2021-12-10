И офисы страховой компании Standard Insurance выставили на продажу

Покупателям будет предложен офис площадью 359 кв. м, созданный путем объединения 4 квартир по улице Шамси Бадалбейли в Насиминском районе Баку.

Бюро обязательного страхования выставило на продажу и офис страховой компании Standard Insurance, ликвидатором которого оно является. Как сообщает «Туран», аукцион состоится 23 декабря.

На имущество установлена цена в 977,5 тыс. манатов. 1% от этой суммы, то есть 9 775 манатов, должны быть выплачены в качестве залога.

В соответствии с законодательством и правилами аукциона будет продолжена открытая продажа другого имущества страховой компании, о чем общественность будет информирована заранее.