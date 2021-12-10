Time назвал создателей вакцин от коронавируса «Героями года-2021»
Американский журнал Time назвал работавших над созданием вакцин против коронавируса ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их как "волшебных работников", сообщает РИА Новости.
Среди ученых журнал выделил иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора американского регулятора CDC Барни Грэма, венгерского биохимика Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана, которые занимаются разработками технологии мРНК.
"Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - заявили в журнале.
В прошлом году Time назвал «стражами года» медработников, находящихся на передовой в борьбе с пандемией. Также журналисты издания выделили главного инфекциониста США Энтони Фаучи.