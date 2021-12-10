Time назвал создателей вакцин от коронавируса «Героями года-2021»

"Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - заявили в журнале.

В прошлом году Time назвал «стражами года» медработников, находящихся на передовой в борьбе с пандемией. Также журналисты издания выделили главного инфекциониста США Энтони Фаучи.