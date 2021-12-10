Как разгрузить Баку? заметки в автомобильной пробке
В последние годы столица Азербайджана стала местом притяжения для огромного числа иностранных туристов. Во многом это стало возможно благодаря проведению в Баку крупных международных форумов. Началось все в 2012 году с организации конкурса «Евровидение». А дальше последовали Европейские и Исламские Игры, этапы легендарной «Формулы-1», финал футбольного Кубка Европы…
Баку все чаще стал появляться в тегах социальных сетей, ему посвящают обзоры блогеры со всех концов света. И хотя пандемия внесла свои коррективы, сразу же после снятия ограничений в столицу постепенно начали возвращаться иностранные туристы.
Успехи в деле популяризации Баку и интернациональном продвижении бренда азербайджанской столицы очевидны и не могут не радовать. Чего, к сожалению, не скажешь о разрыве между Баку и другими городами и регионами республики, который по-прежнему остается огромным.
Согласно статистике, на долю Баку, где только по официальным данным проживает почти 2,5 миллиона человек, приходится 80 процентов промышленного производства в стране и 77 процентов формирования новых рабочих мест. В столице Азербайджана, как заявил недавно министр финансов Самир Шарифов, генерируется 90 процентов доходов, регистрируемых по всей республике.
Эта поразительная диспропорция влечет за собой массу проблем. В частности, темпы жилищного строительства в Баку значительно отстают от темпов прироста городского населения, в часы пик дорожные заторы практически парализуют движение транспорта, налицо серьезное ухудшение экологической ситуации, а также зияющие бреши в городской инфраструктуре. В частности, половина столицы вообще не имеет централизованной системы канализации, в большинстве районов города отсутствует парковочное пространство, строительные компании охотятся за каждым квадратным метром свободной площади, чтобы втиснуть в стоящие «в обнимку» жилые здания очередную безвкусную бетонную высотку…
И это при том, что в большинстве регионов республики городской инфраструктуры просто нет – подавляющее большинство азербайджанских городов являются, по сути дела, районными центрами или поселками городского типа. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что наличие в регионах перспективных и достойно оплачиваемых рабочих мест – большая редкость.
К примеру, десятки тысяч жителей достаточно развитого индустриального Сумгаита каждое утро устремляются на работу в Баку, внося тем самым лепту в перенаселенность, задымленность и переуплотненность азербайджанской столицы.
Конечно же, исполнительная власть города пытается по мере возможностей и сил решить хотя бы часть этих проблем. Но, как свидетельствует практика, гигантскую перезагруженность Баку административными мерами уже не решить, нужны стратегические решения.
То, что происходит сегодня в Баку, характерно для десятков, если не сотен мегаполисов-миллионеров во всем мире. Тем не менее чрезмерное и крайне непропорциональное разрастание нашей столицы диктуется, скорее, субъективными факторами. В частности, Азербайджан не назовешь густонаселенной страной, что хоть как-то оправдало был факт проживания в столице почти 25 процентов населения страны. Например, в Израиле, территория которого в четыре раза меньше, чем Азербайджана, численность населения такая же.
В Казахстане проблему перенаселенности Алматы решили переносом столицы в новопостроенную Астану (ныне Нур-Султан), по такому же пути пошел Египет, выстроивший в нескольких десятках километров от задыхающегося в смоге 15-миллионного Каира новую административную столицу АРЕ.
Скептики утверждают, что такое решение, как правило, сопряжено с массой технических проблем и материальных затрат. Тем не менее для Казахстана и Египта оно стало реальным выходом.
Что же касается Азербайджана, то наиболее эффективным шагом по разгрузке столицы могло бы стать создание необходимых условий для естественного оттока населения в регионы республики и, в частности, на освобожденные от оккупации территории. Имеется в виду развитие местных инфраструктур и создание условий для ведения бизнеса, которые могут привести к возникновению десятков тысяч новых рабочих мест.
В результате такой подход помог бы не только поэтапно разгрузить столицу Азербайджана, но и обеспечить нашей стране более равномерное развитие и создание возможностей для роста национальной экономики.
В противном случае регионы республики на десятилетия обречены оставаться социально-экономическими придатками к столице Азербайджана.