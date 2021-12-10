Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:59

В последние годы столица Азербайджана стала местом притяжения для огромного числа иностранных туристов. Во многом это стало возможно благодаря проведению в Баку крупных международных форумов. Началось все в 2012 году с организации конкурса «Евровидение». А дальше последовали Европейские и Исламские Игры, этапы легендарной «Формулы-1», финал футбольного Кубка Европы… Баку все чаще стал появляться в тегах социальных сетей, ему посвящают обзоры блогеры со всех концов света. И хотя пандемия внесла свои коррективы, сразу же после снятия ограничений в столицу постепенно начали возвращаться иностранные туристы.

Успехи в деле популяризации Баку и интернациональном продвижении бренда азербайджанской столицы очевидны и не могут не радовать. Чего, к сожалению, не скажешь о разрыве между Баку и другими городами и регионами республики, который по-прежнему остается огромным. Согласно статистике, на долю Баку, где только по официальным данным проживает почти 2,5 миллиона человек, приходится 80 процентов промышленного производства в стране и 77 процентов формирования новых рабочих мест. В столице Азербайджана, как заявил недавно министр финансов Самир Шарифов, генерируется 90 процентов доходов, регистрируемых по всей республике. Эта поразительная диспропорция влечет за собой массу проблем. В частности, темпы жилищного строительства в Баку значительно отстают от темпов прироста городского населения, в часы пик дорожные заторы практически парализуют движение транспорта, налицо серьезное ухудшение экологической ситуации, а также зияющие бреши в городской инфраструктуре. В частности, половина столицы вообще не имеет централизованной системы канализации, в большинстве районов города отсутствует парковочное пространство, строительные компании охотятся за каждым квадратным метром свободной площади, чтобы втиснуть в стоящие «в обнимку» жилые здания очередную безвкусную бетонную высотку… И это при том, что в большинстве регионов республики городской инфраструктуры просто нет – подавляющее большинство азербайджанских городов являются, по сути дела, районными центрами или поселками городского типа. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что наличие в регионах перспективных и достойно оплачиваемых рабочих мест – большая редкость.