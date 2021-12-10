Анар Алекперов огласил список стран

«Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 8 декабря 2020 года объявила о начале проекта по восстановлению культурно-религиозных памятников и мечетей на освобожденных от оккупации территориях. Таким образом, Фонд Гейдара Алиева как член гражданского общества оказывает поддержку реализуемым государством проектам по восстановлению истории». Об этом заявил помощник президента Азербайджана Анар Алекперов, выступая на круглом столе «Проекты по восстановлению памятников культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях: цели, вызовы, особенности и перспективы».

А.Алекперов отметил, что по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для осуществления проекта были привлечены как местные, так и зарубежные эксперты.

«В настоящее время к процессу восстановления привлечены специалисты из Австрии, Великобритании, Болгарии, Италии, Латвии, России, Турции, Грузии и других стран», - сказал он.