Лавров и Абдоллахиан обсудили актуальные вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном в контексте возобновления в Вене переговоров.

«Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», - заявили в пресс-службе МИД России.

В сообщении ведомства также отмечается, что министры иностранных дел обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.