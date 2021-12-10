Вилаят Эйвазов принял оппозиционеров и правозащитников фото
В понедельник, 13 декабря, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился с оппозиционными правозащитниками Руфатом Сафаровым, Зафаром Ахмедовым, Алаифом Гасановым и Зауром Акпером.
На встрече, помимо главы МВД, принимали участие замминистра генерал-лейтенант Исмет Алиев, заместитель начальника Главного управления полиции Баку по оперативной работе полковник полиции Вугар Алекперов и начальник пресс-службы ведомства полковник полиции Эхсан Захидов.
На встрече был обсужден ряд вопросов, а также состоялся широкий обмен мнениями по выдвинутым предложениям со стороны правозащитников.