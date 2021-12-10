В Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (обман потребителей или изготовление и сбыт некачественной продукции) по факту массового отравления донером в центре Баку. Об этом haqqin.az сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что расследование по делу продолжается.

Напомним, что инцидент произошел накануне в ресторане «Dönər Market», расположенном недалеко от торгового центра 28 Mall. В течение дня в Клинический медицинский центр №1 с признаками отравления поступили 8 человек. Сегодня все пострадавшие были выписаны из больницы.