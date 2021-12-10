В Азербайджане наказан эксплуататор детского труда

В Шекинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор иностранному гражданину, заставлявшему принудительно работать гражданку иностранного государства и двух ее малолетних детей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении говорится, что Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД провело оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан житель Кельбаджарского района Магомед Бабакишиев, подозреваемый в эксплуатации на животноводческой ферме в поселке Бекимли Зардабского района, гражданки иностранного государства и двух ее несовершеннолетних детей.

Расследование уголовного дела было завершено и направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

По приговору суда Магомед Бабакишиев был признан виновным по соответствующим статьям и приговорен к 7 годам лишения свободы.