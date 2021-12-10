Путин и Джонсон обменялись опасениями из-за Украины
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства.
«Премьер-министр сегодня разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и определения долгосрочных решений», – говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.
Премьер-министр Великобритании также признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности, и лидеры договорились о важности соблюдения условий минского протокола.
В свою очередь, Владимир Путин заявил Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток.
«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений», – говорится в сообщении Кремля.
В ходе разговора президент России также указал, что Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
«Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта в Донбассе запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения», – цитирует официальный сайт Кремля Владимира Путина.