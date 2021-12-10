Путин и Джонсон обменялись опасениями из-за Украины

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства.

«Премьер-министр сегодня разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и определения долгосрочных решений», – говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.