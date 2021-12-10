Фикрет Мамедов в Венеции отвечает на обвинения Армении

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов выступил с убедительными фактами против необоснованных и сфабрикованных обвинений армянской стороны против Азербайджана, полностью разоблачив их ложь.

Двухдневный саммит посвящен вопросу «Преступление и уголовное правосудие – роль восстановительного правосудия в Европе». В рамках мероприятия, в котором принимают участие делегации из 40 стран Европы, пройдут сессии на темы «восстановительное правосудие и молодежь», «восстановительное правосудие как дополнение к уголовному правосудию» и «специальная подготовка».

В рамках председательства Италии в Комитете министров Совета Европы в понедельник, 13 декабря, в Венеции начал работу саммит министров юстиции государств-членов Совета Европы.

Ф.Мамедов обратил внимание на то, что в ответ на очередные военные провокации армянской стороны, Азербайджан, основываясь на праве на самооборону, провел контрнаступательные операции и освободил свои земли от оккупации, обеспечив выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Было отмечено, что в результате умышленного обстрела из тяжелых артиллерийских установок гражданского населения, Армения, потерпевшая тяжелое поражение на поле боя, совершила военные преступления и преступления против человечества, в результате которых погибли около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и более 400 получили ранения.

Министр также отметил, что несколько дней назад Международный суд ООН отклонил необоснованные претензии Армении и постановил ей принять срочные меры для предотвращения нарушений прав азербайджанцев.