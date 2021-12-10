Азербайджанцы, проживающие в Европе, встречают президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе.

Как сообщает haqqin.az, они держат в руках транспаранты на французском и английском языках с надписями «Господин президент, добро пожаловать!», «Азербайджанцы Европы приветствуют Вас!» и «Азербайджан уважает общие ценности!», а также флаги Азербайджана и Европейского Союза.

Напомним, что завтра в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.