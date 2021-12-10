В понедельник, 13 декабря, состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда, сообщает haqqin.az.

На повестке дня заседания, состоявшегося под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Али Асадова, были обсуждены вопросы проекта бюджета фонда на 2022 год, инвестиционной политики, а также ряд других вопросов.

Принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2022 год.