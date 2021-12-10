Премьер-министр Израиля подвел итоги исторического визита в ОАЭ

Премьер-министр Нафтали Беннет остался доволен своим официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в заявлении офиса главы израильского правительства.

По словам премьер-министра, они «провели содержательные и откровенные разговоры по поводу двух стран, Ближнего Востока в целом, а также об экономике и технологиях».

«Я лечу обратно в Израиль с очень оптимистичным настроем о том, что эти отношения могут стать примером того, как мы можем установить мир в регионе», – сказал Нафтали Беннет.