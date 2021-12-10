BP рассказала о своем проекте с Азербайджаном
С начала эксплуатации по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Турцию и на мировые рынки было экспортировано 500 миллионов тонн нефти, говорится в пресс-релизе британской компании BP.
Отметки в 500 миллионов тонн удалось достигнуть в воскресенье, 12 декабря 2021 года: тогда 4922-й танкер Nordorse с нефтью SOCAR был отправлен из турецкого порта Джейхан в Триест (Италия).
«Экспорт нефти в размере 500 миллионов тонн является замечательной вехой, которая завершает 15 лет стабильной и эффективной работы Баку-Тбилиси-Джейхан. По прошествии стольких лет трубопровод продолжает оставаться основной артерией экспорта энергоносителей в регионе», – приводятся в релизе слова регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса.
В сообщении отмечается, что эффективность трубопровода за 15 лет возросла с 75% до 99,9%. Трубопровод, протяженностью 1 768 километров находится в эксплуатации с июня 2006 года. В настоящее время по нему из Азербайджана транспортируется нефть с «Азери-Чираг-Гюнешли» и конденсат c «Шахдениз». Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти из Туркмении, Казахстана и России. Текущая пропускная способность трубопровода составляет 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.
Отметим, что частниками проекта Баку-Тбилиси-Джейхан являются BP (30,37%), SOCAR (25,03%), MOL (9,57%), Inpex (9,3%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TP (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (2,31%).