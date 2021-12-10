BP рассказала о своем проекте с Азербайджаном

С начала эксплуатации по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Турцию и на мировые рынки было экспортировано 500 миллионов тонн нефти, говорится в пресс-релизе британской компании BP.

Отметки в 500 миллионов тонн удалось достигнуть в воскресенье, 12 декабря 2021 года: тогда 4922-й танкер Nordorse с нефтью SOCAR был отправлен из турецкого порта Джейхан в Триест (Италия).

«Экспорт нефти в размере 500 миллионов тонн является замечательной вехой, которая завершает 15 лет стабильной и эффективной работы Баку-Тбилиси-Джейхан. По прошествии стольких лет трубопровод продолжает оставаться основной артерией экспорта энергоносителей в регионе», – приводятся в релизе слова регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса.