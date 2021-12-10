МВД предупреждает организаторов незаконной акции

«В социальных сетях звучат призывы провести несогласованную незаконную акцию 15 декабря в 12:00 на площади фонтанов в Баку». Об этом haqqin.az заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, добавив, что в ведомстве о них известно.

«Как и 1 декабря, в этот раз сотрудниками правоохранительных органов также будут приняты соответствующие меры по охране общественного порядка. Ответственность за любой инцидент, который может произойти в указанное время, будет лежать на организаторах акции», – сказал начальник пресс-службы МВД.