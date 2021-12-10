Еще 5 декабря государственное агентство новостей IRNA опубликовало статью, в которой шла речь, что в рамках национальной космической программы к запуску подготовлены четыре искусственных спутника. Один из них, низкоорбитальный аппарат «Зафар-2», весом в 113 килограмм, на завершающей стадии изготовления. «Зафар» на фарси означает «победа». Но, надо сказать, освоение космоса дается Ирану непросто, и нередко запуски срываются или заканчиваются неудачей, с победами сложно.

Спутниковые снимки обнаружили повышенную активность на космическом стартовом терминале имени Имама Хомейни, которая свидетельствует о подготовке запуска ракеты. Иранский космодром расположен в провинции Семнан, в 240 километрах на юго-восток от Тегерана. Исламская республика явно дразнит США и группу стран-переговорщиков в Вене, которые пытаются возобновить ядерную сделку 2015 года.

В феврале 2020 года на орбиту удалось вывести «Зафар-1» с помощью ракеты-носителя «Симоргх» («Феникс»), но не удалось достигнуть необходимых параметров скорости на орбите, и два миллиона евро, в которые обошлась разработка спутника, пошли насмарку. В апреле того же года свой спутник отправил Корпус стражей исламской революции, у которого своя, автономная космическая программа. Правда, позже глава Космического командования США сказал, что иранский спутник представлял собой «кувыркающуюся в космосе» вебкамеру. Всего за последнее десятилетие Иран смог запустить несколько коротко живущих космических аппаратов, а в 2013 году даже отправил в космос обезьянку.

Главное, однако, не качество иранских спутников и не эксперименты над обезьянами, а наличие у Ирана ракетной техники, способной выводить космические аппараты на орбиту. По сути, это те же баллистические ракеты, только устанавливай боеголовку и задавай необходимую траекторию. Именно это обстоятельство больше всего беспокоит Соединенные Штаты, которые указывают, что такие ракетные запуски являются нарушением резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещает Ирану тестировать баллистические ракеты. Иран же указывает, что его космическая программа носит исключительно мирный характер, и на нее не должны распространяться запреты, относящиеся к ракетному оружию.

Однако в условиях, когда в Вене с большим скрипом идут переговоры о ядерной сделке, а Иран подошел к ним с большими запасами обогащенного урана, дополнительные свидетельства возможностей создать ядерные ракеты лишь еще больше убеждают других участников переговоров, что Иран использует переговорный процесс для того, чтобы выиграть время и продвинуться как можно дальше по пути ракетно-ядерного вооружения. Президент Раиси занимает довольно жесткую неуступчивую позицию. В ноябре он заявил о планах правительства по строительству космической индустрии Ирана, и впервые за долгие годы собрал Высший космический совет, в работе которого принял участие и генерал Амир Али Хаджизадех, представитель Корпуса стражей исламской революции, отвечающий за аэрокосмическую программу. Все это мало похоже на простой блеф. Иран настроен серьезно.