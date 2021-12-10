Посол Франции поехал в Тертер, и там ему рассказали о зверствах армян

В понедельник, 13 декабря посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров и Султан Мамедов посетили поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района, освобожденные от оккупации в ходе второй карабахской войны.

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов подробно рассказал гостям о зверствах армян на оккупированных до недавнего времени территориях, а также дал подробную информацию о восстановительных работах.

Посол Франции и депутаты парламента посетили разрушенные армянами русско-православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш.