Посол Франции поехал в Тертер, и там ему рассказали о зверствах армян
В понедельник, 13 декабря посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров и Султан Мамедов посетили поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района, освобожденные от оккупации в ходе второй карабахской войны.
Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов подробно рассказал гостям о зверствах армян на оккупированных до недавнего времени территориях, а также дал подробную информацию о восстановительных работах.
Посол Франции и депутаты парламента посетили разрушенные армянами русско-православную и албано-удинскую церкви в селе Талыш.
Гостям было рассказано о серьезном ущербе, нанесенном в результате обстрела населенных пунктов Тертера армянскими вооруженными подразделениями в период 44-дневной войны. Мустагим Мамедов отметил, что за время второй карабахской войны по 40 населенным пунктам Тертерского района, включая сам город Тертер, армянскими боевиками было выпущено свыше 16 тысяч снарядов и 21 запрещенная ракета.
Затем гости ознакомились с памятником «Марага-150», расположенным в поселке Шихарх и разоблачающим территориальные претензии армян к Азербайджану. Им была предоставлена обширная информация о данном памятнике, свидетельствующем о переселении армян в Карабахский регион Азербайджана. Было отмечено, что памятник был построен в 1978 году по случаю 150-летия переселения армян с территории Ирана в Карабах.
«Когда в конце ХХ века начались очередные территориальные претензии Армении к Азербайджану, памятник «Марага-150» был намеренно разрушен, так как являлся наглядным свидетельством переселения армян в Карабах», – отметил глава ИВ Тертерского района.