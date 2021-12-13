В центре Риги проходит несанкционированная акция протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, принятых властями Латвии в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Государственная полиция сообщает, что в ходе акции пострадал сотрудник правоохранительных органов, следящий за соблюдением общественного порядка. Он был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время правоохранители задержали двух человек, одного из них – за нарушение правил использования дрона. Всего, по оценкам Госполиции, в акции протеста, которая проходит около резиденции президента Латвии, принимают участие порядка 600 человек.