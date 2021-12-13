Глава ВОЗ призвал человечество готовиться к худшему

«Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

«Когда пандемия коронавируса завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими», – сказал глава ВОЗ.