Глава ВОЗ призвал человечество готовиться к худшему
«Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.
«Когда пандемия коронавируса завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими», – сказал глава ВОЗ.
Он призвал относиться к здравоохранению не как к затратам, а как к инвестициям в общее будущее человечества.
«При этом в центре усилий государств должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности», – заключил Гебрейесус.