Евросоюз о возможной войне в Украине: «Готовимся к худшему, надеемся на лучшее»

Лидеры Евросоюза обсудят на саммите 16 декабря возможные действия в координации с США в случае возможной агрессии России против Украины. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг», – сказал Боррель.