Евросоюз о возможной войне в Украине: «Готовимся к худшему, надеемся на лучшее»
Лидеры Евросоюза обсудят на саммите 16 декабря возможные действия в координации с США в случае возможной агрессии России против Украины. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг», – сказал Боррель.
По его словам, Евросоюз «готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины», и потому нацелен на сдерживание агрессии против нее.
«Я понимаю положение украинцев, в такой ситуации надо готовится к худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому ЕС сейчас находится в режиме сдерживания, стремясь предотвратить кризис, начало любых военных действий. Прежде чем готовиться к организации военного ответа украинцев, мы должны предотвратить и надеяться на лучшее», – заявил он.